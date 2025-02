Where to rendez-vouz 

Insight into francophone Edmonton

Have you been dreaming of enjoying a latte and croissant under the Eiffel Tower as you — ‘ow do yoo say — speak the world’s most romantic language? Well, here’s the next best thing.

Café CAVA (Centre d’Arts Visuels de l’Alberta)

Located at 9103 95 Ave. NW, I stumbled upon this charming gallery featuring local francophone artists during my sporadic cafe hops. Cafe Cava offers paint nights where one can practice their French while painting. The art exhibitions change twice a month.

Fee: $10-50 depending on which art class is taken.

SVCC

This University of Alberta club offers discussion-based sessions, including French, both online and in-person at three different conversational levels every Saturday morning. Note: You must be 18+ to attend these sessions.

Fees: None! It’s all free!

This prestigious choir group has released seven albums and toured across Canadian and international Francophone communities. This organization has also hosted ‘Choralies Internationales Edmonton,’ which was widely attended by choirs from across the world. Auditions are mandatory to participate, but anyone can come to watch practices at Holy Trinity Anglican Church (10037 84 Ave. NW) on Tuesday evenings from 7:00 p.m. to 9:30 p.m. from Sept. to April.

Fees: $60 for student members. $125 for regular members.

As the only professional Francophone theatre group in Edmonton, L’uniTheatre offers a summer theatre camp dedicated to children, tours to elementary schools, and year-round acting workshops for schools. Until March, they also are offering a writing circle with the guest playwright Gisèle Villeneuve. Registry is $150. Volunteers for the theatre can receive two free tickets; fluency in French is not required to volunteer. Their plays are shown at Servus Credit Union Theatre (8627 rue Marie-Anne Gaboury).

Fee: $15 to $40, depending on which play attended. $150 for the playwright writing group registry. Free to volunteer.

ADSA (Alberta Debate & Speech Association)

If your French is a little more sophisticated and you enjoy watching teenagers quibble over a given topic, the ADSA needs volunteers for bilingual middle school and high school-level debate tournaments. Volunteer roles can vary from debate judges to timekeeper/moderator to show running.

You can check out the ADSA’s schedule for bilingual tournaments here . The ADSA also participates in the annual Canadian National Seminar, which has a bilingual category.

Fee: Free to volunteer at tournaments (and the last time I checked, they feed you too!)

Avez-vous rêvé d’un café au lait et d’un croissant sous la Tour Eiffel tout en parlant -– comment dit-on –– la langue la plus romantique du monde? Eh bien, voici la prochaine meilleure chose.

Café CAVA (galerie Centre d’Arts Visuels de l’Alberta)

Situé à 9103 95 Ave., au CAVA est parmi des galeries d’art les plus charmantes d’Edmonton. Présentant des artistes locaux, c’est somptueux avec des tableaux et sculptures. La galerie change chaque deux semaines, avec de nouvelles expositions.

Prix: Les vernissages sont gratuits. Aussi, il y a des soirs de peinture où vous pouvez apprendre des techniques.

SVCC

J’étais membre du club de l’Université de l’Alberta, mais pour le cantonais. Mais, je suis sûr que la qualité des tuteurs français est aimable. Ce club offre trois niveaux distincts en personne et en ligne.

Veuillez noter que le club est pour les adultes. C’est gratuit!

La Chorale Saint-Jean

Si votre français est raffiné et vous voulez des règles très strictes, vous pouvez rejoindre la Chorale Saint-Jean. Ils ont sept morceaux et organisent des tournées autour du monde, en particulier les communautés francophones.

Les pratiques ont lieu tous les mardis soirs, de 19 h à 21 h 30, de Sept. à Avril à l’église Holy Trinity Anglican Church (10037 84 Ave. NW). Des auditions sont obligatoires.

Prix: Les frais d’adhésion varient de 60 $ à 125 $ selon votre statut ( étudiant ou régulier). L’observation est gratuite.

L’uniThéâtre

En tante que seule compagnie de théâtre professionnelle située à Edmonton, l’uniThéâtre tient des atelieres de métier d’acteur pour les enfants, un camp de vacances et des tournées pour les petites. Vous pouvez devenir bénévole et recevoir deux billets gratuits. Vous n’avez pas besoin de parlez couramment. Si vous êtes dramaturge, vous pouvez consulter leur plume parlante, qu’est Gisèle Villeneuve cette année. Les pièces de théâtre sont jouées à l’adresse suivante: #126, 8627 rue Marie-Anne-Gaboury (91 St.)

L’entrée: 15 $-40 $ dollars selon les pièces. 150 $ pour enregistrement au programme de plume parlante. Être bénévole est gratuit.

L’Association de Débat et d’Élocution de l’Alberta (ADSA)

L’Association de Débat et d’élocution de l’Alberta est toujours à la recherche de bénévoles pour leur tournois bilingues de lycée au niveau régional et provincial. Si vous êtes enthousiaste pour des débats et parler en public, vous pouvez être un juge, chronométreur, ou modérateur pour les tournées. L’association participe aussi au Séminaire National du la Fédération canadienne de débats étudiants. Leur calendrier est là .

Prix: C’est gratuit pour faire du bénévolat (et ils vous donnent à manger.)

Photo by Jesse Roma